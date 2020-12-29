Палата представників США подолала вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет

Палата представників США 28 грудня проголосувала за подолання вето президента Дональда Трампа на законопроєкт про фінансування національної оборони США (NDAA) у 2021 році. Рішення підтримали 322-ма голосами, при чому 109 республіканців стали на бік демократів.

Щоб законопроєкт був ухвалений, за відхилення вето президентамають проголосувати дві третини Сенату. Цього тижня якраз очікується голосування в Сенаті.

Законопроєкт про оборонний бюджет, зокрема, передбачає понад 740 мільярдів доларів на військові програми, збільшення заробітної плати для американських військових на три відсотки, містить санкції щодо газопроводу Nord Stream-2 та передбачає витрати на оборонну підтримку України у 250 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп ветував проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік 23 грудня, назвавши його «подарунком Китаю та Росії». Він також заявив, що NDAA обмежив його можливості вести зовнішню політику, включаючи зусилля з виведення американських військ з таких місць, як Афганістан. Крім того, Трамп закликав включити в законопроєкт обмеження щодо соціальних мереж, які, на його думку, були упередженими щодо нього під час його передвиборчої кампанії.