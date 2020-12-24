Є ризик часткового «шатдауну» уряду США: конгресмени заблокували бюджетні ініціативи Трампа

24 грудня американські конгресмени не знайшли компромісу у питанні змін до бюджету. Наступне засідання заплановане на понеділок. Щоб запобігти частковому закриттю уряду, конгресмени мають ухвалити четвертий тимчасовий бюджет до півночі 28 грудня. Подробиці повідомляє російська служба «Голосу Америки»​. ​

Республіканці і демократи в Палаті представників Конгресу США 24 грудня заблокували спроби змінити пакет допомоги в зв'язку з коронавірусною епідемією, включений у законопроєкт про фінансування уряду на суму 2,3 трильйона доларів.

Доля ініціативи залишається неясною, оскільки президент Дональд Трамп зажадав внести до неї ряд істотних змін.

Блокування пропозицій Трампа

Демократи хотіли збільшити передбачені документом прямі виплати населенню із 600 до 2000 доларів на людину, відповідно до одного із запитів Трампа.

Республіканці, які виступають проти збільшення суми, заблокували цю зміну.

Потім республіканці запропонували змінити суму допомоги іноземним державам, чого також домагався президент Трамп, але тоді вже демократи заблокували цей запит.

Після цього засідання закрили.

Ризик часткового закриття уряду

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що в понеділок палата проведе запротокольоване голосування із питання про підвищення суми виплат.

Протистояння щодо бюджетного законопроєкту підвищує ризик часткового закриття уряду.

Конгрес може запобігти «шатдауну», ухваливши четвертий тимчасовий бюджет до завершення доби 28 грудня

Однак тимчасовий бюджет не буде включати пакет допомоги в зв'язку з коронавірусів.

Чинний президент Дональд Трамп зараз перебуває на своєму гольф-курорті у Флориді.

Поки неясно, чи готовий він підписати пакет.

У Білому домі коментарів теж поки не дають.

Якщо Трамп не підпише бюджет, термін дії раніше виділених надбавок до допомоги по безробіттю закінчиться у суботу 26 грудня, а тоді з вівторка частині державних структур США доведеться призупинити роботу.

Палата представників планує повернутися до роботи у понеділок, щоб спробувати подолати президентське вето щодо законопроєкту про оборонний бюджет, який також був схвалений Конгресом при широкій підтримці обох партій.

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