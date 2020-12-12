Сенатор Портман нагадав «уряду Зеленського» про боротьбу з корупцією та реформи

Співголова групи підтримки України в американському Сенаті Роб Портман привітав те, що в проекті оборонного бюджету США, ухваленому Сенатом у п‘ятницю, передбачено допомогу Україні, але нагадав про обіцянки Києва боротися з корупцією.

«Я закликав український уряд продовжувати свої зусилля зі зменшення корупції. Я був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу до продовження антикорупційних реформ. Ці умови залишаються чинними, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ», – заявив сенатор-республіканець з Огайо Роб Портман.

У п'ятницю, 11 грудня, Сенат США ухвалив проект оборонного бюджету (NDAA) на 2021 рік.

250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні для захисту своєї території від російської агресії



«Законопроект передбачає 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні для захисту своєї території від російської агресії», – пише у своєму твітері сенатор-республіканець.

75 мільйонів доларів із загальної суми передбачено на летальну допомогу для України. Щоб цей документ набрав чинності, його має підписати президент США.



Портман, який є співзасновником та співголовою групи підтримки України в Сенаті, наголосив, що бюджетний законопроект, крім іншого, містить пропозицію вимагати від Пентагону розробити нову багаторічну стратегію із підтримки розвитку українських збройних сил.

«Я давно виступаю за розробку всеохоплюючого багаторічного плану допомоги в галузі безпеки. І я задоволений, що ухвалений Сенатом проект оборонного бюджету (NDAA) на 2021 року зобов'язує Міністерство оборони та Державний департамент США шукати шляхи із допомоги українським військовим», – йдеться у заяві сенатора.

Конгрес США продовжуватиме робити все, щоб українське військо мало необхідні йому можливості



Роб Портман додав, що документ розширює запропоновані ним положення оборонного бюджету від 2017 року, що регулюють значну частину безпекової допомоги США для критичних реформ в оборонному секторі України. Зокрема, йдеться про посилення цивільного контролю за військовими, вдосконалення можливостей стійкості війська, управління запасами, а також щодо безпеки чутливих іноземних технологій.

«Конгрес США продовжуватиме робити все, щоб українське військо мало необхідні йому можливості, аби захистити свою суверенну територію – на землі, в морі і в повітрі», – заявив сенатор-республіканець Портман.

У липні цього року група сенаторів від обох партій ініціювала законодавство із продовження американської допомоги Україні Ukraine Security Partnership Act.

Тоді сенатор-демократ Крис Мерфі заявив про необхідність збільшення безпекової допомоги Україні в час, коли «США продовжують підтримувати кроки України у напрямку політичних реформ і допомагають протидіяти російській агресії».