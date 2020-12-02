Сенатор від штату Нью-Джерсі в Конгресі США звернувся зі спецзаявою щодо Голодомору в Україні

Посольство України в США поширило 1 грудня заяву, із якою днями до України та української громади Америки звернувся сенатор Боб Менендез, який представляє у Конгресі США штат Нью-Джерсі.

«Приєднуюся до народу України і американців українського походження в Нью-Джерсі, які згадують мільйони людей, що загинули під час Голодомору. Майже через 90 років після того, як Сталін навмисно влаштував голод в Україні і закрив кордони країни, щоб не дати голодуючим українцям утекти або отримати продовольчу допомогу, День пам’яті жертв Голодомору служить важливим нагадуванням про жорстокості Радянського Союзу і непорушний дух українців», – йдеться в заяві.

28 листопада, коли з’явилася заява Боба Менендеза, Україна і світ вшановували жертв Голодомору.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.