Обама різко розкритикував Путіна у своїх мемуарах

Колишній президент США Барак Обама різко розкритикував президента Володимира Путіна в своїй новій книжці, назвавши його лідером уряду, що нагадує «кримінальний синдикат».

У «Землі обітованій», першому томі своїх мемуарів, продаж яких стартував 17 листопада, 44-ий президент США пише, що Путін нагадав йому сучасну версію корумпованих політичних босів, які керували містами в США наприкінці 19-го і на початку 20-го століття.

Ці боси, пише Обама, розглядали покровительство і підкуп «як законний інструмент торгівлі».

«У такому світі відсутність моральних принципів, презирство до будь-яких високодумних прагнень, що виходять за межі накопичення влади, не були вадою. Вони були перевагою», – написав 44-й президент США.

Обама заявив, що Путін, який протягом останніх двох десятиліть керував Росією як президент чи прем’єр-міністр, побудував країну, «якої, можливо, бояться, але на яку не рівняються». За його словами, мало хто з громадян країн, що розвиваються, дивиться на Москву для «натхнення», якщо такі взагалі є.

Обама, який перебував на посаді з 2009 до 2017 років, мав дуже напружені стосунки з Путіним.

Колишній сенатор від штату Іллінойс прийшов до влади в неспокійний для американсько-російських відносин час: Москва вторглася в сусідню Грузію в серпні 2008 року – буквально за три місяці до того, як Обама переміг на виборах президента.

Хоча Обама спочатку прагнув поліпшити відносини з Москвою, посилення недовіри, розбіжності у зовнішній політиці й відкат демократії в Росії перешкодили прогресу.