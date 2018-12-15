Трамп оголосив про звільнення міністра внутрішніх справ США

Президент США Дональд Трамп оголосив 15 грудня про звільнення міністра внутрішніх справ країни Раяна Зінке.

«Міністр внутрішніх справ Раян Зінке залишить адміністрації наприкінці року після того, як він пропрацював упродовж майже двох років. Раян багато зробив під час його перебування на посаді, і я хочу подякувати йому за його службу нашому народу. Адміністрація Трампа оголосить ім’я нового міністра внутрішніх справ наступного тижня», – написав Трамп у мережі Twitter.

Раніше впродовж цієї доби президент США вирішив, що виконувачем обов’язків керівника апарату Білого дому буде призначений керівник бюджетного управління адміністрації Мік Малвені. Малвені розпочне виконання обов’язків на початку 2019 року і змінить на посаді Джона Келлі. Чинний керівник апарату йде у відставку, у нього виникли розбіжності з Трампом. Малвені стане третім за два роки главою апарату Білого дому.