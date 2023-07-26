На Хмельниччині чутно звуки вибухів. У бік низки областей летять «Кинджали»

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомляють, що у регіоні чутно звуки вибухів під час масштабної тривоги, що триває через ракетну небезпеку з боку військ Росії.

«Чутно звуки вибухів у Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях», – йдеться у короткому повідомленні ОВА у Telegram.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у бік Хмельниччини, а також Київщини і Кіровоградщини, летять «Кинджали».

«Зафіксовано пуск Х-47 «Кинджал» в напрямку столиці. Перебувайте в укриттях до відбою», – звернувся Сергій Попко, начальник КМВА, у Telegram.

У мережі також є повідомлення про звуки вибухів в Житомирі, але вони неофіційні.

У більшості областей України близько 18:00 оголосили повітряну тривогу. Перед тим Повітряні сили повідомили про зафіксовані пуски крилатих ракет із 12 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря.

Крім того, військові попередили, що не виключені пуски крилатих ракет морського і наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території Росії й окупованих територій.

У Повітряних силах також повідомили про збиття вдень 26 липня на Вінниччині двох крилатих ракет «Калібр».

Це вже друга за день масшабна повітряна тривога в Україні.