У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога

Близько 13-ї години у вівторок у Києві та області оголошено повітряну тривогу. Оголошення про небезпеку поступово поширюється по більшості областей країни.

Влада просить громадян пройти в укриття. Є небезпека завдання ударів з повітря.

У мережі моніторингові групи повідомляють, що причиною може бути зліт російських винищувачів у Білорусі. Повітряні сили наразі офіційно нічого не повідомляють.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ попереджав, що високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України з боку сил РФ.