По Україні частково оголошено повітряну тривогу

У низці регіонів України вночі 20 травня оголошено повітряну тривогу. Наразі попередження про небезпеку стосується Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, а також Харківщини, Дніпропетровщини, Запорізької і Донецької областей. Ситуація, втім, може змінитися.

Влада просить громадян пройти в укриття.

ДОПОВНЕНО Близько 00:40 тривога пролунала і в Києві.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram написав: «Ставимось уважно до тривоги. Не знімайте роботу ППО».

«Навколо повітряного простору Києва працює ППО, зазначив згодом Сергій Попко», – начальник КМВА.

Останніми днями армія РФ влаштовує нічні атаки із застосуванням ракет і дронів по Україні.