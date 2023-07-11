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Новини | Суспільство

У КМДА заявили, що не мають стосунку до сповіщень про повітряну тривогу із «гучним сигналом»

11 липня близько 15:00 у Києві ненадовго була оголошена повітряна тривога. Уже не вперше, абонентам у столиці на мобільні телефони, крім традиційного сповіщення від міського застосунку, прийшов гучний сигнал від ДСНС

У Київміськадміністрації пояснили природу екстрених сповіщень із гучним сигналом. Такі сповіщення про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення.

«Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок «Київ цифровий» та офіційний Telegram-канал КМДА», – йдеться в повідомленні Київміськадміністрації у соціальній мережі.

11 липня близько 15:00 у Києві ненадовго була оголошена повітряна тривога. Уже не вперше, абонентам у столиці на мобільні телефони, крім традиційного сповіщення від міського застосунку, прийшов сигнал від Держслужби з надзвичайних ситуацій. Його різкий і гучний звук неодноразово критикували користувачі мережі.

Від жовтня минулого року в Україні запрацювали сповіщення від ДСНС про ймовірні загрози та надзвичайні ситуації. Їхня особливість – вони надходять миттєво, навіть за умови поганого зв’язку. Користувачі скаржились, що такий сигнал лунає не при кожній повітряній тривозі, передбачити, коли він загуде, неможливо.

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