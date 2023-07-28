В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

У всіх областях України близько 20:40 оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує пройти в найближчі укриття.

Повітряні сили Збройних сил України спочатку повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних та південних регіонах. Згодом військові повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31 з російського аеродрому Саваслейка.

У соцмережах повідомили про звуки вибухів в Запоріжжі та Дніпрі. Офіційного підтвердження про удар наразі немає, однак голова Дніпропетровської ОВА закликав до інформаційної тиші і пообіцяв подробиці згодом.

ОНОВЛЕННЯ: о 21:14 в регіонах почали оголошувати відбій.

Вдень 28 липня близько 12:20 в північних, центральних та східних областях України оголошувалася повітряна тривога. Вона була нетривалою. Тоді тривогу оголосили про зліт російського бомбардувальника Ту-22м3 у Брянській області.