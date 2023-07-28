На півночі, в центрі та на сході України оголошувалася повітряна тривога

Після 12:20 28 липня в північних, центральних та східних областях України оголошувалася повітряна тривога.

«Ракетна небезпека – центр, північ, схід України! Ворожий Ту-22м3 у Брянській області!» – ідеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Тривога була нетривалою – вже о 12:30 почалися відбої небезпеки.

Небезпека стосувалася Києва, а також Житомирської, Вінницької, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. На Луганщині та в Криму повітряна тривога триває безперервно вже багато місяців.

Після оголошення повітряної тривоги влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту або щонайменше дотримуватися принципу двох стін.