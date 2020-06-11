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11 червня 2020, Київ 18:25
Новини | Політика

ЦВК назвала ім’я нового «слуги народу», що став депутатом замість призначеного міністром Ткаченка

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом від «Слуги народу» Дениса Маслова, який отримав мандат після вступу Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики, йдеться в повідомленні ЦВК.

«Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса В’ячеславовича, 1983 року народження, освіта вища, директор ТОВ «Авін трейд», живе у Дніпрі, члена політичної партії «Слуга народу», внесеного до її виборчого списку під №138», – вказано у повідомленні ЦВК.

4 червня Верховна Рада призначила депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, «за» проголосували 263 народні депутати. До роботи в парламенті Ткаченко був генеральним директором «1+1 медіа». На початку жовтня 2019-го Олександр Ткаченко подавав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою на цю посаду він призначений не був.

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