Російські війська пограбували церкву ПЦУ в окупованому Енергодарі – Центр національного спротиву

Російські війська пограбували церкву ПЦУ в окупованому Енергодарі. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Росіяни заявили про запобігання «незаконній спробі» вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття», – зазначають у ЦНС.

Як наголошують у Центрі нацспротиву, усі випадки вивозу матеріальних цінностей з тимчасово окупованих територій фіксується українськими правоохоронцями і їх доведеться «доведеться відшкодувати Росії після перемоги».

На початку жовтня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що наразі у МКІП немає конкретного переліку викрадених російськими військами українських культурних цінностей (зокрема, скіфського золота).