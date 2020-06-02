Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 червня 2020, Київ 23:59
Новини | Коронавірус

В уряді не виключили ймовірність перегляду вимоги про обмеження числа присутніх у храмах

Більшість конфесій епідемія коронавірусу спонукала відправляти літургії у режимі онлайн

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості перегляду в бік зменшення вимоги про кількість присутніх під час релігійних заходів, повідомила пресслужба уряду.

«Сподіваюся, ми будемо і далі пом’якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя», – сказав Шмигаль у вівторок на зустрічі з головами церков та релігійних організацій в Україні.

Шмигаль також запевнив, що уряд прагне «створити всі можливі у теперішніх обставинах умови для якнайповнішого здійснення відповідних обрядів та богослужінь».

Із 22 травня вірянам в Україні дозволили збиратися на релігійні заходи і в храмах, але з певними обмеженнями. Зокрема, дозволяється проведення богослужінь за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі храму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG