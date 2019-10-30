Рада відмовилася створювати ТСК для розслідування сутичок 2 травня 2014 року в Одесі

Верховна Рада відмовилася створювати тимчасову слідчу комісію для розслідування сутичок, які відбулися 2 травня 2014 року в Одесі. Проєкт постанови ініційований представниками «Опозиційної платформи – За життя».

Проти створення ТСК виступили 73 народні депутати, 164 – утрималися. «За» проголосували 79 народних обранців (серед них – 32 представники «Слуги народу», 34 – ОПЗЖ, семеро позафракційних та шестеро – із депутатської групи «За майбутнє»).

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.