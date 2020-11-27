Зеленський підписав закон про покращення роботи ЦНАПів

Президент України Володимир Зеленський підписав про вдосконалення функціонування центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та доступу до адміністративних послуг в електронній формі, повідомляє у п’ятницю пресслужба Офісу президента.

«Документом запроваджується моніторинг якості надання адміністративних послуг. Такий моніторинг включає збір, обробку та аналіз даних з метою вивчення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг. Він здійснюється з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних... Закон передбачає, що ЦНАПи можуть мати власні найменування та символіку. Окремо від найменування та символіки центри матимуть право використовувати позначення «Центр Дії». Також створюється Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що дасть змогу збільшити кількість послуг, які надаватимуться онлайн – без обов’язкового відвідування ЦНАПів», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ вказують, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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Перші ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг) почали з’являтися в Україні у 2013 році. Ці державні установи працюють за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу».