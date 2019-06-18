Бірмінгем: через дощ матч Лесі Цуренко перенесли на 19 червня

В Великій Британії матч української тенісистки Лесі Цуренко перенесли на 19 червня через дощ.

У першому колі турніру серії WTA Premier Nature Valley Classic у англійському Бірмінгемі Цуренко мала зіграти з американкою Дженніфер Брейді.

Завтра Цуренко та Брейді заграють перший матч на центральному корті. Початок гри о 13:30 за Києвом.

За даними BBC Weather, завтра зранку в Бірмінгемі очікується невеликий дощ, після 14:00 за Києвом – без опадів.

Ще дві українки, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, не змогли подолати бар’єр першого кола.