Штаб ООС повідомляє про поранення бойовиками цивільного на Донбасі

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у понеділок обстріляли околиці Світлодарська та поранили місцевого мешканця.

«Близько 11:30 збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї. Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища», – йдеться в повідомленні.

Українські військові кажуть, що доправили пораненого до Світлодарської міської лікарні.

Бойовики на своїх ресурсах про інцидент не пишуть.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».