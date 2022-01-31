Минула доба на Донбасі: два обстріли, поранений військовий

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби на Донбасі здійснили два порушення режиму припинення вогню, внаслідок чого був поранений український військовий, повідомив вранці 31 січня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Військовий був поранений поблизу Станиці Луганської, яку бойовики обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Ще один обстріл, за даними пресцентру ООС, був поблизу Пищевика – з автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано, заявили у штабі ООС.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 31 січня не заявляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході «бойової обстановки» загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.