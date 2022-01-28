Донбасс. Главное за день: Россия разместила 130 тысяч военных у границ, но на Донбассе тихо

Коротко о главных событиях 28 января, которые важны для украинского востока

Около 130 тысяч российских военных размещено у границ Украины – Резников

Глава Минобороны Украины добавил, что в апреле 2021 года аккумулированный Россией боевой компонент составлял 126 тысяч человек. Резников также отметил, что Россия взыскала на 300 танков больше, чем весной. Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у украинских военных – на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней, заявил Резников. Напомним, что российские власти отрицают возможность вторжения в Украину и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это «суверенное право» России.

Москва отправила к границе с Украиной медицинские подразделения – WSJ

Как пишет американская газета, со ссылкой на неназванных западных чиновников оборонных ведомств, это может означать последнее приготовление к вторжению в Украину. Такого уровня готовности РФ не достигала в прошлые периоды наращивания сил. При этом, по словам источников, это не означает, что нападение обязательно произойдет.

Ситуация на фронте

Российские гибридные силы 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за сутки 27 января. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Марьинки. Сегодня на Донбассе – тихо. В группировках «ДНР» и «ЛНР» в свою очередь обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Коминтерново и Веселогоровки.

Посольство Украины в Черногории потребовало от местной телекомпании удалить новость, о якобы «нападении Украины» на ОРЛО

Об этом говорится в заявлении на странице посольства в Facebook. Посольство также потребовало публичного опровержения недостоверной информации. В посольстве уточнили, что телерадиокомпания быстро отреагировала на обращение и исправила спорные моменты и публично извинилась. Напомним, сегодня утром на сайте черногорской телерадиокомпании RTCG появилась новость под заголовком «Украинцы напали на Луганскую республику?» Сейчас заголовок новости изменили и теперь он звучит так: «Во время артобстрела погиб солдат». Однако остальной текст остался без изменений.

COVID-19 в регионе

34 408 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Это наибольшее количество заболевших от начала пандемии. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1383 человека заболели ковидом, 7 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 557 новых случаев заражений. 3 – летальных. В отдельных районах Луганщины по данным «Минздрава ЛНР» за сутки заболели 126 человек. Один умер от осложнений. В ОРДО 695 заболевших и 6 умерших.

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