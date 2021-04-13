До ранку середи в Києві очікується туман і погіршення видимості на дорогах – КМДА

До ранку середи, 14 квітня, в Києві очікується туман і погіршення видимості на дорогах, попереджає столична адміністрація з посиланням на синоптиків.

«Вночі та вранці 14 квітня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий)... Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 14 квітня у Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.