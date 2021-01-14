У Тунісі відзначили 10-річчя від дня втечі авторитарного лідера

Тунісці відзначили 10-ту річницю від дня втечі самодержавного лідера країни. Масові протести, які спалахнули в Тунісі в наприкінці 2010 року, розпочалися після самоспалення Мохамеда Буазізі, молодого вуличного торговця.

Його смерть викликала хвилю співчуття в Тунісі, що призвело до закінчення 23-річного правління президента Зіна Ель-Абідіна Бен Алі, який втік із країни 14 січня 2011 року.

Через рік влада заявила, що 338 людей загинули та 2147 були поранені під час повстання.

Туніська революція спричинила низку повстань по всій Північній Африці та на Близькому Сході, які отримали назву «Арабська весна». Масові виступи стали причиною повалення деяких інших диктаторів.

Протести також призвели до повстання в Сирії, яке переросло у криваву громадянську війну, яка триває донині й забрала життя 400 тисяч людей (за підрахунками ООН), ще мільйони сирійців вимушено втекли з країни.

На відміну від більшості країн регіону, Туніс частково перетворився на демократію. Прем’єр-міністр Тунісу відзначив річницю публікацією у фейсбуці, пообіцявши реалізувати вимоги протестувальники в 2011 році.