Збори суддів КСУ розглядатимуть указ про відсторонення Тупицького 5 січня – депутат

Судді Конституційного суду України на своїх зборах 5 січня розглядатимуть указ президента про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького на два місяці, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» та представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря у фейсбуці.

Вона зазначила, що збори суддів Конституційного суду вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує суд на своїх засіданнях. Збори суддів Конституційного суду є повноважними за умови присутності на них не менш як 12 суддів.

Совгиря звернула увагу, що Конституційний суд не має повноважень за власною ініціативою розглядати питання і ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів (в тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів чи на спеціальних пленарних засіданнях.

«Питання про конституційність зазначеного указу президента може бути розглянуто Конституційним судом виключно у разі подання до суду відповідного конституційного подання… Рішення щодо конституційності будь-якого акту, зокрема і указу президента, може бути ухвалено виключно на пленарному засіданні», – додала депутат.

Совгиря наголосила, що ухвалення Конституційним судом будь-якого рішення про неконституційність указу президента без дотримання порядку може містити склад злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Вона вважає, що оскільки указ президента України є чинним, не визнавався у встановленому порядку незаконним чи неконституційним, відповідно до частини 3 статті 106 Конституції України він є обов’язковим до виконання на території України.

«Таким чином, на зборах суддів чи спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду може бути вирішено питання виключно про подальшу організацію роботи суду з урахуванням відсторонення судді Тупицького О.М. від посади судді Конституційного суду», – підсумувала Совгиря.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

Напередодні КСУ заявив, що планує призначити спеціальне пленарне засідання через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади.