Українські військові випробували БПЛА, здатний добу перебувати в повітрі

На військовому полігоні Збройних сил України відбулися випробування зразків нової української зброї та військової техніки, серед яких був новий оперативно-тактичний безпілотний комплекс, повідомив 21 вересня сайт секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Як ідеться в повідомленні, комплекс «здатний проводити розвідку, координувати ведення вогню, забезпечувати стійкий від впливу засобів радіоелектронної боротьби зв’язок на оперативній глибині до 200 кілометрів, перебуваючи в повітрі до 24 годин».

Ще одна новинка – бойовий безпілотний комплекс, що може нести потужний фугасний або термобаричний бойовий заряд та точно вражати цілі в глибокому тилу ворога.

«Ці безпілотні комплекси створені українськими зброярами в співпраці з нашими іноземними партнерами», – вказав Турчинов.

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Окрім того, було продемонстровано льотно-технічні характеристики українських легких багатоцільових вертольотів «Скаут» і АК1-3.

Також відбулися випробування модернізованої ЗУ-23-2. «Поєднання цієї надійної зенітної установки з електронною системою автоматичного знаходження цілі та управління веденням вогню дозволить надійно знищувати повітряні та наземні цілі, зокрема, БПЛА, що перебувають на озброєнні в Росії», – наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони.