У Туреччині затримали 10 адміралів у відставці за підозрою в організації держперевороту

У Туреччині затримала десятьох відставних адміралів, які підписали відкритого листа, що підтверджує важливість для безпеки Туреччини Конвенції Монтре, спрямованої на запобігання мілітаризації Чорного моря, повідомили державні ЗМІ 5 квітня.

За повідомленнями, ще чотверо підозрюваних мають з’явитися в поліцію Анкари протягом трьох днів, повідомляє інформаційне агентство Anadoly.

Відкритий лист, підписаний 104 колишніми високопоставленими службовцями Військово-морських сил, викликав осуд турецької влади, яка побачила в ньому прямий виклик з боку військових цивільному уряду.

Офіційний представник президента Ібрагім Калін заявив, що в листі є ознаки військової змови з метою повалення уряду.

«Група відставних військових ставить себе в смішне і жалюгідне становище своєю заявою, яка перегукується з часом військових переворотів», – сказав Калін.

4 квітня прокуратура почала розслідування щодо відставних адміралів за підозрою в «угоді про вчинення злочину проти державної безпеки і конституційного порядку», повідомляє телекомпанія NTV. Повідомляється, що їх звинуватили в «застосування сили і насильства для повалення конституційного ладу».

Минулого місяця Туреччина схвалила план будівництва величезного каналу, що з’єднуватиме Чорне море на північ від Стамбула із Мармуровим морем на півдні.

Влада заявила, що канал не підпадатиме під дію Конвенції Монтре 1936 року, яка регулює використання проток Босфор і Дарданелли вантажними суднами з інших країн.

Конвенція дає Туреччині контроль над протоками в межах її кордонів, а в мирний час гарантує доступ для цивільних суден. Вона також обмежує доступ військово-морських кораблів.

У заяві відставних адміралів йшлося, що Туреччині слід уникати «будь-яких заяв та дій, які можуть привести до винесення на обговорення Конвенції Монтре». Вони назвали цю конвенцію «важливим договором з точки зору виживання Туреччини».