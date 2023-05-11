Туреччина: один із кандидатів на виборах президента зняв свою кандидатуру за три дні до голосування

Кандидат у президенти Туреччини та лідер «Партії Батьківщини» Мухаррем Індже заявив про зняття своєї кандидатури з виборів, які мають відбутися в неділю, 14 травня. Як передає турецьке інформагентство Anadolu, причиною він назвав хвилю компромату під час виборчої кампанії.

Політик заявив, що протягом 45 днів у турецьких ЗМІ поширювалися фейкові фотографії, які компрометують його, а правоохоронні органи усунулися від розслідування цих фактів. Індже також сказав, що держава не змогла захистити його репутацію як громадянина країни та кандидата у президенти Туреччини.

Мухаррема Індже, який програв у 2018 році вибори Реджепу Таїпу Ердогану, звинувачували в тому, що він є «ставлеником» правлячої «Партії справедливості та розвитку», а його основне завдання – відтягнути голоси у лідера опозиційної Республіканської народної партії Туреччини Кемаля Киличдароглу.

Згідно з опитуванням компанії Konda Research від 11 травня, за кандидатуру Мухаррема Індже готові були проголосувати 2,2% респондентів, тоді як два тижні тому його підтримували 4,3% опитаних. У той час як за основних претендентів на президентську посаду, Реджепа Таїпа Ердогана та лідера опозиції Кемаля Киличдароглу віддали б свої голоси 43,7% і 49,3% відповідно. Четвертому кандидату, лідеру правого націоналістичного блоку «Альянс предків» Сінану Огану, відомому своєю критикою Заходу, симпатизують 4,8% опитаних.

Згідно з чинним законодавством, для перемоги один із кандидатів у президенти Туреччини має набрати більше ніж 50% голосів. Якщо ніхто з них не зможе цього зробити, між лідерами голосування відбудеться другий тур – він запланований на 28 травня.