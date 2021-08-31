Консульський відділ посольства України в Туреччині майже 2 тижні не працюватиме

Консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово не працюватиме майже два тижні, повідомляє пресслужба посольства.

«У зв’язку з вимушеним закриттям із 31 серпня до 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових. Просимо врахувати та просимо вибачення за незручності», – йдеться заяві посольства у фейсбуці.

У посольстві не вказують причину зупинки роботи, але у разі виникнення надзвичайної ситуації просять звертатися на «гарячу лінію»: +90 539 550 98 98.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині заступника міністра закордонних справ Василя Боднара. Він у 2015–2017 роках був генконсулом України в Стамбулі і представником України при ОЧЕС.