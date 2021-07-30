Зеленський призначив чотирьох нових послів

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України в Туреччині, Індонезії, Австрії й Об’єднаній Республіці Танзанія. Відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави 30 липня.

Василь Гамянін призначений надзвичайним і повноважним послом України в Індонезії, Василь Химинець – послом України в Австрії, Андрій Праведник – посол України в Республіці Кенія, за сумісництвом призначений послом України в Об’єднаній Республіці Танзанія.

Послом України в Туреччині буде заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. У 2015–2017 роках він був генконсулом України в Стамбулі і представником України при ОЧЕС.

Василь Гамянін з 2011 року – радник-посланник посольства України в Китаї.

Василь Химинець – директор першого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України.

Андрій Праведник із вересня 2018 року перебував на посаді посла України в Кенії.

Раніше сьогодні президент Зеленський також призначив голову Місії України при НАТО. Місію вперше очолила жінка – колишня посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.