Дипломат Щерба прокоментував своє звільнення з посади посла України в Австрії

Дипломат Олександр Щерба заявив, що в його звільненні з посади посла України в Австрії немає «політики».

«Тепер якийсь час піде на прощання з австрійськими друзями і регіонами, підбір хвостів, відкриття нового аудіогіда, представлення книжки, пакування речей і тільки після цього - on the road again. Ротація планова. Ніякої політики. 6 років достатньо», – написав Щерба у фейсбуці.

Він додав, що «це ще не від’їзд, це ще не прощання», оскільки «в дипломатії все не так швидко».

28 квітня президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Австрії Олександра Щербу, який працював на посаді з 2014 року.