Посол про напад на українських підлітків в Австрії: постраждалому завтра знімають шви

Одному з двоїх постраждалих братів, 17-річному українцеві, якому зловмисники завдали ножовий удар у верхню частину тіла під час нападу в австрійському Ґраці наприкінці березня, завтра знімають шви. Про це Радіо Свобода повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Хлопцю завтра знімають шви. Поліція інформацією про слідство поки не ділиться», – розповів Щерба.

30 березня посол повідомляв, що у рамках розслідування нападу місцева поліція видала ордер на арешт одного з нападників. Дипломат додавав, що австрійська поліція не дає посольству контакти постраждалих, а надає постраждалим координати посольства. Таким чином, люди самі вирішують, чи потребують допомоги. Утім, постраждалі на той момент не звертались, казав Щерба.

28 березня австрійське видання Heute повідомило, що група невідомих напала на двох українських підлітків в австрійському місті Ґрац.

За даними ЗМІ, постраждалими виявились двоє братів 15 і 17 років, обоє громадяни України, які домовились через соцмережі зустрітися з незнайомцем для продажу одягу. Після того, як «покупець» поміряв запропоновану куртку, з обох входів до підземного переходу до братів підійшла група людей у масках.

Один із нападників погрожував 17-річному юнакові пістолетом та вимагав гроші, цінності та одяг, які той приніс із собою. Підліток почав опиратись, тоді один зі зловмисників у масці витягнув ножа та завдав хлопцеві удар у верхню частину тіла. 15-річний брат прийшов на допомогу, та нападники швидко втекли.

17-річного хлопця шпиталізували в одну з лікарень Ґраца. Його поранення описують як серйозні, проте життю нічого не загрожує. Молодший брат отримав незначні травми обличчя.

Поліція міста відкрила провадження та проводить розслідування нападу.