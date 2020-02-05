Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 лютого 2020, Київ 21:11
Новини | Міжнародні

У Туреччині при сходженні лавини загинули 33 рятувальники

Турецькі рятувальники потрапили в лавину, 5 лютого 2020 року

Щонайменше 33 людей загинули 5 лютого при сходженні лавини на сході Туреччини, в провінції Ван, що межує з Іраном.

За даними влади, це рятувальники, які вирушили на пошуки двох людей, що зникли під час лавини 4 лютого. Тоді загинули п’ятеро людей.

Ще кілька людей можуть бути заблоковані під шаром снігу, але точне число зниклих невідоме.

Відомо, що після сходу другої лавини 30 рятувальників вижили. Всіх їх згодом доправили в лікарню.

Проведення пошукової операції ускладнюють туман, снігопад і сильний вітер.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG