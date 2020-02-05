У Туреччині при сходженні лавини загинули 33 рятувальники

Щонайменше 33 людей загинули 5 лютого при сходженні лавини на сході Туреччини, в провінції Ван, що межує з Іраном.

За даними влади, це рятувальники, які вирушили на пошуки двох людей, що зникли під час лавини 4 лютого. Тоді загинули п’ятеро людей.

Ще кілька людей можуть бути заблоковані під шаром снігу, але точне число зниклих невідоме.

Відомо, що після сходу другої лавини 30 рятувальників вижили. Всіх їх згодом доправили в лікарню.

Проведення пошукової операції ускладнюють туман, снігопад і сильний вітер.