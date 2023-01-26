Вашингтон тисне на Анкару через російські польоти на американських літаках – ЗМІ

Вашингтон тисне на Анкару, щоб вона заборонила російським авіакомпаніям літати до Туреччини літаками американського виробництва. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.



Співрозмовники видання розповіли, що у грудні високопосадовці США попередили турецьку сторону про необхідність виконання санкцій щодо Росії через її агресію щодо України.



The Wall Street Journal зазначає, що позицію Сполучених Штатів передала Анкарі представник американського Мінторгу Тея Розман Кендлер. Вона була у Туреччині з офіційним візитом наприкінці минулого року. Міністерство не повідомило виданню деталей, але наголосило, що працюють з іноземними авіакомпаніями для контролю дотримання запроваджених США обмежень щодо російських, білоруських та іранських літаків.