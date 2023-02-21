Шестеро людей загинули внаслідок нового землетрусу на кордоні між Туреччиною і Сирією

Шестеро людей загинули під час останнього землетрусу, який стався на кордоні Туреччини та Сирії, повідомила влада 21 лютого, через два тижні після того, як потужний землетрус тут забрав життя понад 47 тисяч людей і пошкодив чи зруйнував сотні тисяч будинків.

Землетрус магнітудою 6,4 20 лютого з осередком поблизу турецького міста Антак’я відчувався в Сирії, Єгипті та Лівані.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що після нього відбулося 90 підземних поштовхів.