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Шестеро людей загинули внаслідок нового землетрусу на кордоні між Туреччиною і Сирією

Рятувальники несуть тіло загиблого після останнього землетрусу в провінції Хатай, Туреччина, 21 лютого 2023 року

Шестеро людей загинули під час останнього землетрусу, який стався на кордоні Туреччини та Сирії, повідомила влада 21 лютого, через два тижні після того, як потужний землетрус тут забрав життя понад 47 тисяч людей і пошкодив чи зруйнував сотні тисяч будинків.

Землетрус магнітудою 6,4 20 лютого з осередком поблизу турецького міста Антак’я відчувався в Сирії, Єгипті та Лівані.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що після нього відбулося 90 підземних поштовхів.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

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