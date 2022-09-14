Туреччина на прохання Туркменистану скасувала безвізовий режим для громадян цієї країни

Туреччина на прохання Туркменистану скасувала безвізовий режим для туркменських громадян. Рішення було ухвалене урядом Туреччини 13 вересня, його вже підписав президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

«Відповідно до статті 18 закону про іноземців та міжнародний захист №6458 ухвалюю скасувати звільнення громадян Туркменистану від віз для туристичних поїздок зі звичайним паспортом з максимальним терміном 30 днів, передбачену постановою кабінету міністрів від 19 липня 2007 року», – йдеться у повідомленні.

Раніше з проханням ввести візовий режим для туркменських громадян до уряду Туреччини звернулася сама влада Туркменистану. У своїй заяві МЗС країни наголошувало, що просить про це на тимчасовій основі.

Запровадження Туреччиною візового режиму для громадян Туркменистану торкнеться сотень тисяч туркменських мігрантів і тисяч жителів країни, які намагаються виїхати туди на заробітки після часткового відкриття міжнародного повітряного сполучення.

Туркменистанці могли в’їжджати до Туреччини без візи та перебувати в країні до 30 днів. Тому Туреччина стала для громадян Туркменистану основним напрямком трудової міграції. Нині там навчається близько 20 тисяч туркменських студентів.

На думку туркменського експерта Сердара Айтакова, запровадження тимчасового візового режиму між Туркменистаном і Туреччиною дозволить заблокувати масовий від’їзд туркменистанців за економічних умов, що погіршуються всередині країни.

За офіційними даними турецької влади, у Туреччині перебувають кілька сотень тисяч громадян Туркменистану. За даними незалежних джерел, реальна кількість громадян Туркменистану в країні в рази більша, багато хто залишається в нелегальному статусі через прострочені документи, які за межами Туркменистану замінити неможливо. Ашгабат даних щодо міграції не публікує.