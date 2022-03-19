Бердимухамедов змінив Бердимухамедова: у Туркменистані відбулася інавгурація президента

У палаці Рухієт («Духовність») у столиці Туркменистану Ашхабаді 19 березня відбулася церемонія інавгурації нового президента центральноазійської країни Сердара Бердимухамедова, повідомляє офіційна інформагенція «Туркменистан сьогодні».

41-річний Сердар Бердимухамедов, якому вручили посвідчення глави держави, змінив на посаді свого батька, 64-річного Гурбангули Бердимухамедова. Стоматолог за освітою, старший Бердимухамедов (із титулом «Аркадаг» – «велика опора», «покровитель») керував Туркменистаном 15 років – від 2007 року, коли він перебрав владу після смерті Сапармурата Ніязова («Туркменбаші» – «глава туркмен»).

Позачергові вибори президента Туркменистану відбулися 12 березня, на найвищу державну посаду формально претендували девʼять кандидатів, тодішній віцепремʼєр уряду Сердар Бердимухамедов набрав майже 73 відсотки голосів.

Новий глава держави закінчив Туркменський сільськогосподарський університет імені Ніязова за фахом інженер-технолог.

За даними Human Rights Watch, Бердимухамедови та їхнє оточення мають необмежену владу та повний контроль над громадським життям народу, Туркменистан залишається однією з найрепресивніших держав у світі.