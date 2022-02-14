Туркменистан: кандидатом на посаду президента буде син Бердимухамедова

Син президента Туркменистану Гурбангули Бердимухамедова був висунутий кандидатом на найвищу посаду в державі через кілька годин після того, як Центральна виборча комісія розпочала перший етап кампанії дострокових президентських виборів.

Рішення висунути кандидатуру 40-річного Сердара Бердимухамедова було ухвалене на зʼїзді владної Демократичної партії Туркменістану 14 лютого після того, як чиновники оголосили про початок процесу висування від трьох зареєстрованих політичних партій у цій центральноазійській державі.

За три дні до цього 64-річний багаторічний авторитарний лідер Гурбангули Бердимухамедов натякнув, що планує піти у відставку.

Дострокові президентські вибори, які відбудуться 12 березня, були оголошені 12 лютого після того, як Бердимухамедов заявив на позачерговому засіданні верхньої палати парламенту, що має намір передати владу «молодим лідерам». Сердару Бердимухаммедову у вересні виповнилося 40 років – це мінімальний вік для президента, встановлений конституцією країни.