У Туркменистані парламент нагородив президента Бердимухамедова медаллю «Відважний туркмен»

Парламент Туркменистану нагородив президента Гурбангули Бердимухамедова двома медалями – медаллю «Відважний туркмен» (Türkmen edermen) і ювілейною медаллю «Захисник незалежної Туркменської вітчизни» (Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy) на честь 30-річчя незалежності країни. Про це повідомляє сайт державної газети Туркменистану «Золотий вік».

«Досягнуті високі рубежі, великі успіхи у зміцненні оборонної могутності нашої Вітчизни зобов’язують мене і надалі старанно працювати, не шкодуючи сил і енергії, в ім’я щасливого і заможного життя нашого мужнього народу», – цитує Бердимухамедова газета.

Бердимухамедов також нагородив медалями «Захисник незалежної Туркменської вітчизни» міністра оборони Бегенча Гундогдиєва, міністра внутрішніх справ Овездурди Ходжаніязова, генерального прокурора Батира Атдаєва, голову Верховного суду Гуванчмират Уссанепесова, міністра національної безпеки Гурбанмирата Аннаєва, керівника служби безпеки президента Довлетгелді Мередова та інших. Нагороди він вручив за відмінно проведений військовий парад на честь 30-річчя незалежності країни.

День незалежності Туркменистану відзначався 27 вересня.