Туркменистан: син президента Бердимухамедова командував святкуванням Дня скакуна та алабая

39-річний син президента Туркменистану Сердар Бердимухамедов командував святкуваннями Дня скакуна, яке з 2018 року є національним святом. Цьогоріч в цей день почали відзначати свято собак породи туркменський алабай.

На відміну від попередніх років, керував святкуваннями не президент Гурбангули Бердимухамедов, а його син, який приймав подарунки для президента. Протягом останніх кількох місяців Сердар Бердимухамедов став заступником голови Кабінету міністрів та очільника Вищої контрольної палати, а також увійшов до складу Державної ради безпеки.

Він також є головою Міжнародної асоціації ахалтекінського кінництва і Міжнародної асоціації «Туркменський алабай».

Сердар Бердимухамедов командував святкуваннями на тлі розмов, що він може стати наступником свого батька – 66-річного Гурбангули Бердимухамедова – на посаді президента.

Гурбангули Бердимухамедов став президентом Туркменистану у 2007 році.