Чи планує Туркменистан зміну керівництва? Аналіз

Шириться припущення, що президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов може офіційно розчистити шлях для свого сина Сердара, щоб передати йому владу у спадок 11 лютого, коли відбудеться позачергова сесія вищого парламенту.

Ця дата ознаменовує 15-у річницю контрольованих виборів, які формально закріпили авторитарне правління Бердимухамедова над багатою на природний газ центральноазійською країною.

11 лютого – це також річниця від дня призначення його сина головою Вищої контрольної палати, членом Ради державної безпеки та, що особливо важливо, віцепрем’єр-міністром. Для 40-річного чоловіка це був блискавичний підйом, який забезпечив йому посаду другої людини у владі країни.

Зіставлення дат є значущим через захоплення президента нумерологією, факт, який змушує як оглядачів Туркменистану, так і простих громадян говорити про можливість ухвалення важливих рішень на позачерговій сесії верхньої палати парламенту – Халк Маслахати (Народної ради).

Голова органу, президент Бердимухамедов (обіймання цієї посади яким порушує статтю 73 Конституції) заявив, що на сесії розглядатиметься питання «розвитку країни на найближчі 30 років».

Цей коментар призвів до припущень, що президент може готувати шлях для Сердара собі на заміну або навіть оголосити про перехід влади на засіданні парламенту.

Багато хто з жителів Туркменистану місяцями обговорював неминучу політичну зміну на верхівці свого авторитарного уряду, оскільки контрольовані державою ЗМІ були переповнені згадками та обговореннями про «генія» Сердара. Його також зображували як лідера, який «дбає про людей», які зараз потрапили в нищівну економічну кризу.

Молодший Бердимухамедов також неодноразово їздив у регіони від імені свого батька, щоб ознайомитися з цінами, які стрімко зросли, на продукти харчування та дефіцитом багатьох основних продуктів харчування.

Такі поїздки розглядалися спостерігачами як неприхована спроба просування керівної ролі Бердимухамедова-молодшого в ієрархії влади і, можливо, як наступний крок у підготовці його як наступника свого батька.

Сердара приймали в регіонах на найвищому рівні, в багатьох випадках для його відвідин поспішно створювали потьомкінські села. Такі підготовки раніше проводилися лише для президента, тож це підкріплює віру багатьох у неминучий транзит влади на горизонті.

Експерт з Туркменистану Сердар Айтаков заявив Туркменській службі Радіо Свобода, що поширення чуток серед населення вже давно є методом, який використовують спецслужби країни для маніпулювання громадською думкою.

Експерт додав: попри те, що останніми тижнями лунає інформація, що на сесії парламенту може не відбутися передача влади, на його думку, важливі рішення все ж ухвалять.

«Знаючи, що чутки про «передачу влади Сердару Бердимухамедову є беззаперечним публічним наративом, влада могла би вдатися до [поширення нових чуток] – щоб уникнути соціальних хвилювань і відкритого обурення [через спадкоємництво] – начебто перехід не розглядаються негайно», – сказав Айтаков, який живе в Туркменистані.

Але, вважає він, також можливо, що «на [сесії] ухвалюватимуть рішення, які сприятимуть такому переходу в невизначеному майбутньому на користь певної особи автоматично, коли чинний президент піде у відставку або на той світ».

Відлуння протестів у Казахстані

Оголошення в січні про скликання позачергової сесії верхньої палати також збіглося з народними виступами в сусідньому Казахстані.

Гнівні протести в Мангістауській області Казахстану, яка межує з Туркменистаном, з приводу різкого підвищення ціни на скраплений газ поширилися по всій країні і викликали велике занепокоєння в столицях сусідніх автократичних держав.

І хоча туркменські державні ЗМІ не показували, що відбувається в Казахстані, люди в Туркменистані добре знали про народні протести, що відбуваються поблизу, і проводили паралелі з ситуацією в своїй країні.

У Туркменистані також зросли ціни на паливо, товари, послуги та продукти харчування протягом останніх років. У багатьох випадках вони зросли щонайменше на 300-500 відсотків, оскільки субсидії були припинені, а попит перевищив поставки.

Багато жителів Турменистану заявили, що казахстанські протести позитивно вплинули на них.

«Казахстанські протести надихнули людей [у Туркменистані] і змусили їх згадати приказку: «Якщо дитина не плаче, її не нагодують». Люди почали розуміти, що якщо ви вимагаєте своїх прав, протестуючи, ви можете змінити владу. Навіть така велика держава, як Казахстан, підкорилася заклику свого народу», – сказав один із жителів Турменистану Радіо Свобода, попросивши залишитися анонімним з міркувань безпеки.

Президент Бердимухамедов, очевидно, також був шокований заворушеннями в сусідній країні.

12 січня, оголосивши про проведення позачергової сесії верхньої палати, призначеної на 11 лютого, він скликав засідання Ради державної безпеки, наказавши Міністерству національної безпеки посилити блокування незалежних джерел в інтернеті та посилити заходи безпеки.

Айтаков сказав, що екстрена сесія ради на тлі казахських заворушень не була випадковістю, і, хоча туркменський режим протягом багатьох років демонстрував стійкість, незважаючи на серйозні економічні проблеми, протести у такій стабільній країні, як Казахстан, показують, що немає ніяких гарантій, що така стійкість триватиме.

«Туркменська влада… уважно вивчила досвід протистояння та спроб захоплення влади у Вірменії, Білорусі та Росії, – сказав він. – Але вони особливо уважно намагаються зробити відповідні висновки з подій у Казахстані. Тепер у влади з’явилася можливість дещо покращити економічну ситуацію, оскільки вона повернула Китаю великий кредит – використаний для розроблення газових родовищ та будівництва газової інфраструктури, що дозволяє їм почати накопичувати фінансові резерви для зменшення соціальної кризи».

Але Айтаков додав: існує парадокс у тому, що чиновники використовують нові гроші не для зменшення економічної кризи, а для того, щоб «придбати спеціальне озброєння та обладнання для придушення громадянських заворушень» і навчити сили безпеки поводитися з будь-яким подібним бунтом у Туркменистані.

Заспокоїти населення?

Можливо, тверезо оцінивши причини та наслідки подій у Казахстані, чиновники зрозуміють, що є велика потреба у якісній зміні рівня життя, і можуть оголосити про якісь реформи, аби випустити пар і зменшити соціальну напругу

Айтаков сказав, що повстання в Казахстані, можливо, змінило думку президента Бердимухамедова щодо його плану престолонаступництва.

«Можливо, тверезо оцінивши причини та наслідки подій у Казахстані… [чиновники] зрозуміють, що є велика потреба у якісній зміні рівня життя, [і можуть оголосити про якісь реформи] на майбутній [сесії], аби випустити пар і зменшити соціальну напругу».

Багатьом учасникам позачергової сесії Халк Маслахати були запропоновані різноманітні подарунки за участь, причому захід проходитиме по відеозв’язку із обласними столицями, де збиратимуться обрані делегати.

Кореспондент Радіо Свобода в місті Лебап повідомив, що старійшинам громади та представникам молоді, запрошеним на сесію, за участь пообіцяли подарунки вартістю в п’ять тисяч манатів (1431 доларів США за офіційним курсом).

Халк Маслахати був недієздатним органом з 2008 до 2017 року, аж поки президент не відновив його, зробивши другою палатою парламенту в 2020 році. Раніше він виконував функції лише дорадчого органу.

Цілком можливо, що 11 лютого він зіграє свою найбільшу роль в управлінні країною.

Написав Піт Баумгартнер на основі репортажу Фарруха Юсупова