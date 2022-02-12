У Туркменистані 12 березня відбудуться дострокові вибори президента

Центральна виборча комісія Туркменистану заявила про проведеннядострокових президентських виборів 12 березня 2022 року. Це сталося відразу після того, як президент Гурбангули Бердимухамедов натякнув на звільнення з найвищої державної посади.

64-річний Бердимухамедов 11 лютого оголосив про намір дати «дорогу до державного управління молодим керівникам». Оглядачі кажуть, що у такий спосіб він хоче відкрити шлях до передачі влади своєму синові Сердару Бердимухамедову, якому торік виповнилося 40 років.

За Конституцією, тепер може претендувати на президентську посаду.

Торік Бердимухамедов призначив сина Сердара віцепрем’єром і на кілька інших ключових позицій в уряді.

15 років тому в Туркменістані відбулися президентські вибори, на яких, як стверджувала влада, нинішній президент Гурбангули Бердимухамедов набрав майже 90% голосів.

Бердимухамедов прийшов на зміну Сапармурату Ніязову. За його правління рівень демократії в Туркменистані залишився приблизно на рівні Північної Кореї. У країні повністю відсутні незалежні медіа, немає непідконтрольних владі політичних партій, контролюється інтернет та значну владу мають спецслужби.