Перша леді Туркменистану вперше з’явилася в ЗМІ

Турецькі ЗМІ опублікували фото першої леді Туркменистану Огулгерек Бердимухамедової. Спільне фото за участю президентів Туркменистану Гурбангули Бердимухамедова і Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з дружинами зробили під час бенкету в Ашгабаті 27 листопада.

До Туркменистану Ердоган прилетів із дводенним візитом і для участі у саміті Організації економічного співробітництва.

Офіційні туркменські видання раніше ніколи не публікували фото Бердимухамедової. Одним із перших фото туркменської першої леді опублікувало SonDakika.

Гурбангули Бердимухамедов на екранах телебачення і перших шпальтах офіційних газет і журналів зазвичай з’являється сам, його дружину туркменські видання ніколи не показують. На сімейних фото, як правило, представлені його син, дочки й онуки.

Туркменська служба Радіо Свобода вказує, що досі широкому загалу не відомі прості факти про Огулгерек Бердимухамедову, скільки їй років і чим вона займається. У закордонні поїздки Бердимухамедов дружину не бере.

Гурбангули Бердимухамедов обійняв посаду президента Туркменистану у 2007 році – після смерті Сапармурата Ніязова, який на той час правив країною 21 рік. Бердимухамедов має титул «Аркадаг», що перекладається як «покровитель». У 2012 та 2017 роках він перемагав на виборах президента, за офіційними даними, з результатом у 97,14% і 97,69%.