Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Туркменистан: Бердимухамедов-молодший стане президентом 19 березня

40-річний Сердар Бердимухамедов

19 березня Гурбангули Бердимухамедова на посаді президента Туркменистану замінить його син, Сердар Бердимухамедов.

Про це стало відомо за підсумками голосування, під час якого нинішній віцепремʼєр уряду центральноазійської країни набрав майже 73% голосів, решта кандидатів має від 1 до 11 відсотків. Такі дані подає Центральна виборча комісія Туркменистану.

Тепер Сердар Бердимухамедов визнаний обраним президентом країни, повідомляє державне інформаційне агентство «Туркменистан сьогодні».

Церемонія інавгурації відбудеться в Палацовому комплексі Огузхан.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG