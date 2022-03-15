Туркменистан: Бердимухамедов-молодший стане президентом 19 березня

19 березня Гурбангули Бердимухамедова на посаді президента Туркменистану замінить його син, Сердар Бердимухамедов.

Про це стало відомо за підсумками голосування, під час якого нинішній віцепремʼєр уряду центральноазійської країни набрав майже 73% голосів, решта кандидатів має від 1 до 11 відсотків. Такі дані подає Центральна виборча комісія Туркменистану.

Тепер Сердар Бердимухамедов визнаний обраним президентом країни, повідомляє державне інформаційне агентство «Туркменистан сьогодні».

Церемонія інавгурації відбудеться в Палацовому комплексі Огузхан.