У Туреччині затримали співробітників російського телеканалу

Російський телеканал НТВ повідомляє про затримання в Туреччині співробітників програми «Центральное телевидение» Олексія Петрушка та Івана Малишкіна. Вони перестали виходити на зв’язок.

«Уранці 3 грудня репортер Олексій Петрушко і оператор Іван Малишкін повідомили в редакцію про своє затримання поліцейськими в Санаї, передмісті Стамбула. Потім зв’язок із ними перервався», – ідеться в повідомленні.

Петрушкові, як вказує телеканал, о 21:00 за московським часом вдалося відправити СМС-повідомлення: «Нас чомусь досі тримають». Повідомляється, що «більше на зв’язок вони не виходили і на зустрічні дзвінки та повідомлення не відповідали».

МЗС Росії повідомляє, що востаннє повноцінний контакт із журналістами був у четвер, 3 грудня, о 12:22, тоді «росіяни повідомили, що їх затримують невідомі і кудись ведуть».

«Посольство Росії в Анкарі та генконсульство Росії в Стамбулі перебувають у контакті з турецькою владою, з’ясовують інформацію про їхнє можливе затримання, вживають необхідних зусиль для встановлення місця перебування журналістів», – указує відомство.

Російська інформагенція ТАСС із посиланням на джерело в МЗС Туреччини пише, що журналістів затримали через відсутність акредитації. «Вони були затримані співробітниками поліції в той момент, коли вели зйомку. Під час перевірки з’ясувалося, що у них не було будь-якого дозволу на зйомку», – цитує видання слова співрозмовника.

За даними джерела, журналістів затримали під час роботи біля будівлі, де базується виробник турецьких бойових безпілотників.

Офіційно про причини затримання поки не повідомлялося.

Безпілотні літальні апарати турецького виробництва відіграли важливу роль у збройному конфлікті навколо Нагірного Карабаху, внаслідок якого Азербайджан відновив контроль над сімома прилеглими до колишньої Нагірно-Карабаської автономної області районами, а також над частиною власне Нагірного Карабаху, включно з містом Шуша.