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20 Березень 2019, Київ 10:29
Новини | Міжнародні

У Туреччині стався землетрус

За різними даними, магнітуда землетрусу склала від 5,7 до 6,4, повідомлень про постраждалих не було

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Землетрус магнітудою 5,7 стався в південно-західній частині Туреччини, повідомляє американська геологічна служба.

За повідомленням, епіцентр поштовхів був в Асіпаямі, приблизно за 56 кілометрів на південний схід від Денізлі.

Влада міста повідомила, що інформації про постраждалих внаслідок землетрусу немає, але через землетрус пошкоджені декілька будинків.

Європейська служба моніторингу землетрусів заявила, що магнітуда поштовхів склала 6,4.

Туреччина лежить на двох великих лініях розломів і часті землетруси характерні для країни.

Внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 у 1999 році загинули більше ніж 17 тисяч людей у північно-західній Туреччині.

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