Землетрус у Туреччині: влада повідомляє про 3 постраждалих

Внаслідок землетрусу в Туреччині, що стався 20 березня, постраждали три людини, повідомив губернатор регіону Денізлі Хасан Караган.

За його словами, люди постраждали від того, що їм на голову впала цегла, або через те, що стрибнули з балкону.

Крім того, поштовхи спричинили руйнування кількох будинків.

За даними американської геологічної служби, магнітуда землетрусу, що стався в південно-західній частині Туреччини, склала 5,7. Європейська служба моніторингу землетрусів заявила, що магнітуда поштовхів становила 6,4.

Туреччина лежить на двох великих лініях розломів і часті землетруси характерні для країни.

Внаслідок землетрус магнітудою 7,4 загинули більше ніж 17 тисяч людей у північно-західній Туреччині в 1999 році.