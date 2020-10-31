Кількість жертв землетрусу у Греції та Туреччині зросла до 26, пошукові роботи тривають

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Греції зросла до 26, пошукові роботи тривають.

Постраждали в результаті стихійного лиха понад 800 людей.

Найбільше постраждало турецьке місто Ізмір. Там загинули 24 людини, травми отримали більш ніж 700.

На грецькому острові Самос загинули двоє підлітків.

Магнітуда землетрусу, за оцінкою Геологічної служби США, що є одним із провідних у світі сейсмологічних моніторів, склала 7,0. Турецькі сейсмологи оцінили її як 6,6, грецькі як 6,7.

І Туреччина, і Греція розташовані на лініях тектонічних зсувів, і землетруси в них стаються часто. Зокрема, в січні 2020 року понад 30 людей загинули і понад 1600 були травмовані внаслідок землетрусу на сході Туреччини, в провінції Елазиг. У липні 2019 року через землетрус залишилися без електроенергії значні частини столиці Греції Атен. Одним із найбільш смертоносних був останнім часом землетрус 1999 року, який вразив турецьке місто Ізміт неподалік Стамбулу – тоді загинули близько 17 тисяч людей.