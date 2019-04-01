У Туркменистані 31 березня пройшли довибори, ЦВК оголосила лише явку

У Туркменистані 31 березня пройшли вибори до парламенту і місцевих рад країни замість депутатів, які вибули достроково. Центральна виборча комісія на своєму сайті визнала їх такими, що відбулися, й оголосила дані про активність виборців, але не самі результати виборів.

За даними ЦВК, явка на парламентських виборах склала 91,12% виборців, на виборах членів халк маслахати (народних рад) велаятських і міста Ашгабата – 90,86%, етрапських, міських народних рад – 90,71% і генгешів (органів місцевої влади) – 90,90%.

Ніяких інших результатів голосування влада поки що не повідомляє, а обіцяє оприлюднити їх «найближчим часом».

Як йдеться в повідомленні Центрвиборчкому Туркменистану, всього для проведення голосування в країні було відкрито 188 виборчих дільниць, а на одне місце депутата туркменського парламенту, члена народних рад і органів місцевої влади «було зареєстровано кілька кандидатів від політичних партій і груп громадян».

Моніторингом виборів у Туркменистані займалися тільки місцеві спостерігачі, і, як підкреслюють у ЦВК, «за їхньою оцінкою, вибори пройшли на альтернативній і демократичній основі, в суворій відповідності до чинного в країні законодавства і загальноприйнятих норм міжнародного права».