У Туркменистані родичі в’язнів кажуть, що платили за їхнє потрапляння під амністію

У Туркменистані родичі в’язнів, які потрапили до списків оголошеної на честь Дня незалежності амністії, повідомили, що платили хабарі за їхнє звільнення – від 1000 до 2000 доларів, пише туркменська служба Радіо Свобода – Радіо Азатлик.

За амністією на свободу вийдуть 829 громадян країни та четверо іноземців.

За внесення до списків помилуваних хабарі потрібно платити прокуратурі або слідчим, які вели справу, стверджують родичі в’язнів. Влада на запит Азатлика про коментар не відповіла.

Це – друга амністія, указ про яку підписав новий президент країни Сердар Бердимухамедов. У квітні цього року він уже амністував 514 осіб.