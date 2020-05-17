Президент Туркменистану помилував майже півтори тисячі в’язнів

Президент Туркменистану Ґурбанґули Бердимухамедов помилував 1402 в’язнів. Як повідомляють державні ЗМІ, за указом президента будуть звільнені із в’язниць 1192 громадян країни та 210 іноземних громадян, які «щиро жалкують про свої злочинні дії».

За повідомленнями, ув’язнені покинуть стіни тюрем напередодні Ночі всемогутності, найбільш священної ночі у мусульман, що припадає цьогоріч на 19 травня.

Жодних офіційних повідомлень про підстави для звільнення окремих осіб немає. Імена засуджених і причини їхнього ув’язнення також невідомі.

Як і в попередні роки, Бердимухамедов доручив місцевій владі подбати про роботу для помилуваних, хоча в країні, за даними оглядачів, росте безробіття і уповільнюється ріст економіки.

Туркменистан – одна з найбільш ізольованих країн світу. Правозахисники заявляють, що в країні по в’язницях перебувають сотні політичних в’язнів, десятки з яких протягом багатьох років не мали жодних засобів зв’язку із зовнішнім світом і утримувалися в неналежних умовах.